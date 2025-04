Riarmo europeo mozione di Alleanza Verdi Sinistra | due astensioni nel Pd la Lega esce dall' aula

Alleanza Verdi Sinistra, Diana Scirri, ha presentato una mozione relativa al “ReArm Europe”, piano per il Riarmo europeo da 800 miliardi di euro volto al “potenziamento della difesa”, approvato il mese scorso dal Parlamento. Forlitoday.it - Riarmo europeo, mozione di Alleanza Verdi Sinistra: due astensioni nel Pd, la Lega esce dall'aula Leggi su Forlitoday.it Durante il Consiglio comunale di Forlì di martedì, la consigliera di, Diana Scirri, ha presentato unarelativa al “ReArm Europe”, piano per ilda 800 miliardi di euro volto al “potenziamento della difesa”, approvato il mese scorso dal Parlamento.

