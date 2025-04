Ilrestodelcarlino.it - Riapertura del Museo Gonzaga. Il pubblico delle grandi occasioni

Molti cittadini hanno partecipato all’inaugurazionesale espositive e della nuova aula didattica aldei, in rocca a Novellara. Aperta pure la mostra "Vite sospese. Opere 2019-2024" di Daniele Vezzani. Il sindaco Simone Zarantonello ha tagliato il nastro tricolore primavisite guidate agli spazi ristrutturati. Aperta anche la nuova aula didattica, che da subito è stata usata per un laboratorio per bambini, con attività proseguite nella sala d’esposizioneopere di Vivaldo Poli, dove si sono recati i giovanissimi aspiranti pittori, alla scoperta dei colori dell’artista. Ilè stato sottoposto a lavori di consolidamento legati alla ricostruzione post-sisma del 2012. Tra gli spazi riaperti pure la sala Vivaldo Poli, la sala che ospita il cinquecentesco dipinto di San Bernardino da Feltre, la sala espositiva e l’aula didattica.