Lanazione.it - Riaperta l’Esselunga dopo mesi: ebbe pesanti danni in un incendio

Sesto Fiorentino (Firenze), 9 aprile 2025 – Ha riaperto il centro commerciale Esselunga di Sesto Fiorentinol’che danneggiò pesantemente la struttura nel giugno 2024. Lunghidi interventi e lavori di ristrutturazione, ma alla fine i clienti sono rientrati nei locali. Un centro commerciale strategico per molte persone. Non solo per la spesa ma anche per gli altri servizi che offre. Tra i quali anche la farmacia. Non ci sono stati inaugurazioni o tagli di nastri. Nella mattina di mercoledì 9 aprileha semplicemente riaperto accogliendo i clienti. Che attendevano da tempo la rirpesa dell’attività economica. Nel centro commerciale si trovano, tra gli altri negozi, anche una tabaccheria e una lavanderia. Oltre al Bar Atlantic, l’insegna di Esselunga presente in tutti i centri commerciali dell’azienda.