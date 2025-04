Tgcom24.mediaset.it - Riace (Reggio Calabria), Lucano resta sindaco: il Consiglio comunale boccia la decadenza

"Se la Prefettura vorrà ricorrere all'azione popolare, cercherò di far valere le mie ragioni in tutte le sedi opportune", ha commentato il primo cittadino, condannato definitivamente per falso al processo "Xenia"