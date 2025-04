‘Resto Qui | Barcamp-Giovani’ sabato il primo tavolo su ‘Imprese Sociali e Culturali’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiAl via ildel progetto “Resto Qui –Giovani: Cultura, Innovazione, Impresa” che ha come promotore il Comune di Torrecuso, con il sostegno della Regione Campania e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale Obiettivi del Progetto, e come partner ‘Nuova Pro Loco Torricolus aps’, Forum dei Giovani Torrecuso, Associazione ‘Gramigna’, Studio Tolino e StartUp Europa Lab.12 aprile alle ore 15:30 presso la Sala Nicchie a Torrecuso ci sarà appunto ilincontro dal titoloQui: le impresedove si scoprirà come dare vita ad un progetto sostenibile e di valore per la comunità, con l’esperienza di chi ce l’ha fatta.Ospiti speciali: Cooperativa Sociale Social, Lab76 Cooperativa Immaginaria e LazyFarm.