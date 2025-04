Puntomagazine.it - Resto Qui – Barcamp Giovani: cultura, innovazione e impresa sociale

Un’opportunità per idi trasformare idee in progetti concreti con impattole.Al via il primo tavolo del progetto “Qui –” che ha come promotore il Comune di Torrecuso, con il sostegno della Regione Campania e del Dipartimento per le Politicheli e il Servizio Civile Universale Obiettivi del Progetto, e come partner ‘Nuova Pro Loco Torricolus aps’, Forum deiTorrecuso, Associazione ‘Gramigna’, Studio Tolino e StartUp Europa Lab. Sabato 12 aprile alle ore 15:30 presso la Sala Nicchie a Torrecuso ci sarà appunto il primo incontro dal titolo ‘Qui: le imprese sociali eli’ dove si scoprirà come dare vita ad un progetto sostenibile e di valore per la comunità, con l’esperienza di chi ce l’ha fatta.