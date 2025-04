Ilgiorno.it - Responsabile della qualità. Venditore di alimenti

Leggi su Ilgiorno.it

controllo, 1 postoSede di lavoro: Milano (zona Mecenate). Codice offerta Afolmet: 92639. Contratto: determinato scopo assunzione, full time 40 ore. La risorsa sarà inserita all’interno del servizioproduzione di piatti pronti a base di pesce per il controllo delle materie prime, prodotti finiti, processi produttivi e formazione del personale. Dovrà gestire il database e le etichette dei prodotti. Retribuzione: 1600 euro netti mensili per 14 mensilità.prodotti alimentari, 1 postoSede di lavoro: Milano (zona Forlanini). Codice offerta Afolmet: 92629. Contratto: determinato scopo assunzione, full time. La risorsa, per società commercializzazione prodotti alimentari, si dovrà occupare di sviluppo fatturato di zona, vendita e consegna quotidiana prodotti (anche con vendita diretta con furgone), promozione portafoglio clienti costituito da importanti brand storici italiani.