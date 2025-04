Renzi su Ronzulli | È poco raffinata ma trojan non è una sua espressione è un meccanismo Feltri | Il trojan è lei una coglio*a - VIDEO

Renzi ha ricordato le parole di Licia Ronzulli "Non me ne frega un ca. di quello che pensa Renzi" per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, Feltri ha colto l'occasione per fare alcune battute "L'eloquio di Vittorio Feltri è più raffinato rispetto al bonjour finesse Licia Ronzulli", ha d Ilgiornaleditalia.it - Renzi su Ronzulli: "È poco raffinata, ma trojan non è una sua espressione, è un meccanismo", Feltri: "Il trojan è lei, una coglio*a" - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it ha ricordato le parole di Licia"Non me ne frega un ca. di quello che pensa" per togliersi qualche sassolino dalla scarpa,ha colto l'occasione per fare alcune battute "L'eloquio di Vittorioè più raffinato rispetto al bonjour finesse Licia", ha d

