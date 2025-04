Remo Anzovino a Pordenone chiude in casa l' Atelier tour per festeggiare i 20 anni di carriera

Remo Anzovino aggiunge a sorpresa Pordenone come data di chiusura dell’Atelier tour che, da Torino a Palermo, passando per Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, lo sta portando a suonare nelle più importanti città italiane. E sarà il Teatro Verdi, il prossimo 4. Pordenonetoday.it - Remo Anzovino a Pordenone, chiude "in casa" l'Atelier tour per festeggiare i 20 anni di carriera Leggi su Pordenonetoday.it aggiunge a sorpresacome data di chiusura dell’che, da Torino a Palermo, passando per Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, lo sta portando a suonare nelle più importanti città italiane. E sarà il Teatro Verdi, il prossimo 4.

Remo Anzovino a Pordenone, chiude "in casa" l'Atelier tour per festeggiare i 20 anni di carriera. Nuovo disco di Remo Anzovino e concerto a Pordenone. Remo Anzovino festeggia 20 anni di musica con tre serate dal vivo a Udine. Remo Anzovino, è uscito il singolo «Istanbul», anticipazione del nuovo album «Atelier»: «La mia voce in dialog. Memoriale delle vittime del Ponte Morandi: musiche composte dal pianista pordenonese Remo Anzovino. Il salotto di Anzovino, un viaggio (pianistico) tra diversi stili musicali. Ne parlano su altre fonti

