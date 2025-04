Udine20.it - Remo Anzovino a Pordenone Atelier Tour. 4 giugno 2025

aggiunge a sorpresacome data di chiusura dell’che, da Torino a Palermo, passando per Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, lo sta portando a suonare nelle più importanti città italiane. E sarà il Teatro Verdi, il prossimo 4ad essere il luogo della festa per i 20 anni di carriera discografica del compositore e pianistase. I biglietti per il concerto saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 12:00 di giovedì 10 aprile sui siti ufficiali Ticketone.it e Eilo.it e in tutti i punti vendita autorizzati.L’annuncio del concerto è arrivato proprio dal palco del Teatro Verdi domenica scorsa, durante la festa perCapitale Italiana della Cultura 2027, a cuinon ha voluto mancare, regalando la magia di tre sue hit: Following Light, Tabù e Galilei.