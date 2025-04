Ilgiorno.it - Remigration Summit, Sala: a Milano non s’ha da fare. “Scempio per la città, intervenga Piantedosi”

Leggi su Ilgiorno.it

, 9 aprile 2025 – "Ho espresso al prefetto con fermezza l'idea che secondo me non s'ha daproprio a. Vediamo un po'". Il sindaco Giuseppe, a margine della cerimonia di posa della bandiera di CityWave a proposito del, è tornato sul raduno di movimenti di estrema destra europei per la 'remigrazione' degli stranieri annunciato per il 17 maggio a. "L'incontro di stamattina con il prefetto sul tema "era in contemporanea con questo evento e uno che avevo prima e non ci sono andato, però ci sono andati i miei e adesso li sentirò". "Il prefetto - ha aggiunto il sindaco - mi ha detto che lui al momento non ha informazioni certe della presenza di questo".aveva già anticipato la sua intenzione di chiedere il blocco dell’iniziativa. Per Fratelli d'Italia impedire l'evento sarebbe un grave atto contro la libertà di espressione.