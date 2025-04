Regione Umbria Luca Simonetti | Il centrodestra protesta perché stiamo abbassando le tasse a metà dei cittadini

tasse per chi ha meno. Nessun aumento per la maggioranza della popolazione. Un piano di ordine e rilancio per la sanità pubblica, per eliminare quella tassa occulta che i cittadini pagano quando sono costretti a rivolgersi al privato anche solo per fare un esame. Il resto sono frottole. Ternitoday.it - Regione Umbria, Luca Simonetti: “Il centrodestra protesta perché stiamo abbassando le tasse a metà dei cittadini” Leggi su Ternitoday.it “Menoper chi ha meno. Nessun aumento per la maggioranza della popolazione. Un piano di ordine e rilancio per la sanità pubblica, per eliminare quella tassa occulta che ipagano quando sono costretti a rivolgersi al privato anche solo per fare un esame. Il resto sono frottole.

Regione Umbria, Luca Simonetti: “Il centrodestra protesta perché stiamo abbassando le tasse a metà dei cittadini”. QT 9: “Progetto di investimento Antognolla s.p.a. - Apporto risorse regionali”. Regione Umbria, Luca Simonetti presidente della terza commissione: “Incarico complesso e di grande responsabilità”. Regione Umbria, M5S: “Chi oggi parla di tasse è lo stesso che ha spinto i cittadini a pagarle due volte per curarsi”. "Il no all'inceneritore di Auri è il primo passo verso una gestione più moderna e sostenibile dei rifiuti". La lista dei Cinquestelle. Luca Simonetti alla guida. Ecco l’elenco dei nomi. Ne parlano su altre fonti

