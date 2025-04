Regina Camilla in visita all' Istituto Manzoni di Roma | incontro con studenti e docenti

Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni a Roma dove Sua Maestà la Regina Camilla ha visitato una scuola, incontrando studenti e maestre oltre ai dirigenti scolastici e al Direttore del British Council Brian Young. Era accompagnata dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e dalla preside dell'Istituto Simona Sinola. Al termine della visita, un inedito fuori programma. Alla moglie di re Carlo III, all'uscita dall'Istituto Alessandro Manzoni è stata offerta una pizza al taglio rotonda, simbolo della gastronomia Romana. "Che bella, me la mangerei", ha detto Camilla, ringraziando per la sorpresa e facendosi fotografare. Poi ha salutato genitori, bambini e giornalisti presenti all'uscita della scuola ed è salita in macchina. Quotidiano.net - Regina Camilla in visita all'Istituto Manzoni di Roma: incontro con studenti e docenti Leggi su Quotidiano.net Strade blindate e cordone di sicurezza attorno all'Comprensivo Alessandrodove Sua Maestà lahato una scuola, incontrandoe maestre oltre ai dirigenti scolastici e al Direttore del British Council Brian Young. Era accompagnata dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e dalla preside dell'Simona Sinola. Al termine della, un inedito fuori programma. Alla moglie di re Carlo III, all'uscita dall'Alessandroè stata offerta una pizza al taglio rotonda, simbolo della gastronomiana. "Che bella, me la mangerei", ha detto, ringraziando per la sorpresa e facendosi fotografare. Poi ha salutato genitori, bambini e giornalisti presenti all'uscita della scuola ed è salita in macchina.

