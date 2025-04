Ilrestodelcarlino.it - Regina Camilla al Museo Byron: la vita del poeta inglese a Ravenna

, 9 aprile 2025 - L'arrivo delladel Regno Unito nelle sale del, a, cade a poco più di duecento anni di distanza dalla permanenza in città di quello che allora era uno degli uomini più famosi del mondo, grazie a un poema, il 'Pellegrinaggio del giovane Aroldo', la cui lettura era giudicata in tutta Europa un'esperienza imperdibile.Lord, anche in virtù delle convinzioni repubblicane e filonapoleoniche, da molti anni si era autoesiliato dall'Inghilterra; nel 1819 stava addirittura valutando di lasciare il continente: nel suo diario (intitolato 'Un vaso d'alabastro illuminato dall'interno', edito da Adelphi) ipotizza di salpare in direzione del Venezuela o della Colonia del Capo. Poi accade qualcosa: a Venezia, in uno dei salotti che frequenta, incontra la giovanete Teresa Gamba.