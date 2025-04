Ilfattoquotidiano.it - Reggio Emilia, proteste contro il progetto di Conad: “Altro cemento in città”. E la società querela i manifestanti

C’è un bosco ache rischia di scomparire. Nel quinto comune italiano per incremento della superficie consumata (secondo il Rapporto Ispra 2024), a sud-est del centro urbano esiste un’area alberata ancora inedificata, delimitata dalla via: il cosiddetto Bosco Ospizio. Circa 4,5 ettari nei qualiCentro Nord vorrebbe realizzare degli edifici, tra ledi tanti cittadini e diverse associazioni ambientaliste. L’ultimo atto la, sporta dallacooperativa attiva nella grande distribuzione organizzata, nei confronti di 9 persone, in merito a una manifestazione della fine dello scorso febbraio.Una storia che prende avvio ufficialmente nel 2007 quando, nell’ambito del Programma di riqualificazione urbana Via, in località Ospizio viene stipulata una convenzione urbanistica tra il Comune die la ReteTerza età, proprietaria dell’area – già occupata da una casa di riposo, poi demolita – con annesso Parco.