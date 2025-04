Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, chiesti provvedimenti per i vigili del fuoco

, 9 aprile 2025 – Viene definito come “un incontro utile e proficuo” quello che si è svolto ieri con il Prefetto di, Maria Rita Cocciufa, e il comandante provinciale deidel, Antonio Annecchini. “All’incontro si è discusso della mancanza di strategia del Ministero sulla pianificazione e progettazione delle assunzioni e delle ricadute, dell’annoso tema delle autoscale in regione e del distaccamento disagiato di Castelnuovo Monti”, dicono dal sindacato Fp Cgil che ha partecipato all’iniziativa. “Abbiamo portato a conoscenza anche del Prefetto – aggiunge il sindacato – della situazione dei mezzi aerei, in special modo per quanto riguarda la nostra provincia. Abbiamo parlato dei progetti e della ricerca di nuovi modelli per la salvaguardia della salute, partendo dall'igienizzazione post intervento fino alla progettazione di nuove aree per la decontaminazione secondaria.