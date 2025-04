Reggiana in emergenza | Vergara e altri infortunati saltano il match contro il Pisa

Vergara si ferma per un risentimento muscolare al retto femorale sinistro (rimediato in seguito alla gara con la Cremonese) e non ci sarà sabato col Pisa. Non solo: per Sampirisi (trauma osteocondrale al ginocchio destro) sono stati riscontrati lievi miglioramenti, ma sono necessarie altre due settimane per recuperare. Infine, per non farsi mancare nulla, è già finita la stagione di Pettinari: starà fuori 40 giorni a seguito di una lesione muscolare del soleo sinistro (rimediata in allenamento). Non basta il momento difficile a livello di classifica e risultati, ma ci si mettono anche infortuni che si aggiungono a quello di Urso (lesione muscolare del retto femorale destro, dovrebbe rientrare dopo Pasqua). L'assenza di Sampirisi si sta facendo sentire da un po': la sua solidità ed esperienza mancano alla squadra, e aggiungiamoci anche che nella nuova difesa a tre di mister Dionigi il siciliano sarebbe calzato a pennello.

