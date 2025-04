Ilfattoquotidiano.it - Referti istologici in ritardo, a Mazara del Vallo gli studenti in piazza: “Il cancro corre, il sistema uccide”

“Il, il”, recita questo uno dei tanti manifesti sventolati adella Repubblica adel, lunedì 7 aprile. Una protesta contro la malasanità nella città della professoressa che ha denunciato ilsui. Glidelle scuole superiori hanno manifestato per chiedere un servizio sanitario adeguato, dopo lo scandalo che ha travolto l’Asp di Trapani. Più di 500 ragazzi hanno riempitodella Repubblica, nonostante non fossero autorizzati dalle scuole e per questo risulteranno assenti dalle attività scolastiche, tutti, tranne la delegazione inviata dal Liceo artistico Morello, l’unico istituto a sposare la manifestazione: “Solo loro hanno parlato con noi, spiegandoci che quel giorno ci sarebbe stata la terza prova simulata per gli esami di Stato e quindi non potevano autorizzare per tutti”, spiega Giulio Vultaggio dell’associazione socio-culturale Nuovo vento del Sud che è stata promotrice della manifestazione.