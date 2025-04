Redditi non dichiarati per oltre 6 milioni | nei guai oltre 100 colf e badanti

Per anni non hanno presentato la dichiarazione dei Redditi pur essendo obbligati a farlo: oltre 100 badanti e colf sono stati scoperti dalla guardia di finanza di Novara, che ha segnalato all'Agenzia delle entrate i Redditi percepiti dai collaboratori domestici, quantificati in oltre 6 milioni di.

