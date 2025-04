Sport.quotidiano.net - Recanatese in difficoltà: sfida cruciale contro il Chieti per evitare incubi autunnali

La gestione delle partite con la capacità di saper amministrare il vantaggio e soprattutto concretizzare, in moneta sonante, quanto, faticosamente, si riesce a costruire è prerogativa delle grandi squadre ed oggettivamente, sotto questo aspetto, lafatica e la classifica ne risente. Sono aspetti estremamente complessi e che richiedono un lavoro che non si può esaurire di certo in poche settimane: coinvolgono non soltanto il lato tecnico-tattico ma anche quello della personalità, non potendo mai minimamente far calare il livello di attenzione specie quando si hanno di fronte avversari capaci e soprattutto smaliziati. Il Teramo, in questo, è stato magistrale ed al di là della profondissima amarezza per una sconfitta, al contempo, sanguinosa e rocambolesca sarà pur necessaria qualche riflessione perché in queste ultime quattro giornate non si può sbagliare nulla per non ripiombare negli