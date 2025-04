Ilrestodelcarlino.it - Reali inglesi, la fan: “Elisabetta il mio mito, andai ai funerali”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 9 aprile 2025 – Vive a pochi chilometri da Ravenna la ferrarese Sara Morelli, 47 anni, che nel 2013 creò le pagine social @theroyalmemorabilia, fornendo così un contenitore alla sua passione per la famiglia reale. Morelli, come spiegherebbe a un neofita della materia questo suo amore? "La mia passione per la Royal Family è nata quando ero una bimba, vidi in televisione il Royal Wedding di Carlo e Diana, un momento epico per me. Una passione che per anni è rimasta più orientata verso la Principessa Diana, che poi è evoluta. Una passione che nasce dal profondo interesse per la storia, la tradizione, un passione che unisce il passato con il presente, che mi porta a viaggiare molto, a studiare, a scoprire storie, luoghi e oggetti". Quali sono stati i momenti più emozionanti di questa sua ‘avventura’? "Sono stati tanti, ma tra i più emozionanti i giorni trascorsi a Londra dopo la morte della Regina, l’8 settembre 2022.