Real Madrid il video della lite di Ancelotti con Bellingham e Camavinga

Real Madrid di Carlo Ancelotti ha vissuto una serata da incubo martedì sera in Champions League. I Blancos sono stati travolti 3-0 dall'Arsenal, trascinato da un'incredibile doppietta su punizione di Declan Rice. Bellingham disagrees with Ancelotti's instructions ??? pic.twitter.com/kqI3M9S37w— ? (@471om) April 8, 2025La lite tra Ancelotti e i suoi giocatori: in Spagna parlano di rottura nello spogliatoioLa tensione e il malumore tra i giocatori del Real era evidente e in molti hanno notato un siparietto particolarmente teso tra Ancelotti, Jude Bellingham e Eduardo Camavinga (espulso poi nei minuti di recupero). Il video è circolato molto sui social ed è stato pubblicato anche da testate come il 'Mundo Deportivo'. Nelle immagini si vede Ancelotti dare indicazioni a bordo campo a Camavinga e Bellingham: i due sembrano ribattere alle disposizioni del tecnico, il quale insiste, prima che l'inglese scuota visibilmente la testa in segno di dissenso, prima di riprendere posto in campo.

