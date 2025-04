Re Carlo stupisce tutti e fa un discorso in perfetto italiano al Parlamento VIDEO

discorso in italiano di Re Carlo al ParlamentoL'articolo Re Carlo stupisce tutti e fa un discorso in perfetto italiano al Parlamento (VIDEO) proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Re Carlo stupisce tutti e fa un discorso in perfetto italiano al Parlamento (VIDEO) Leggi su Novella2000.it Ilindi RealL'articolo Ree fa uninal) proviene da Novella 2000.

Apple Intelligence stupisce Re Carlo: "Oh, Dio. Non è giusto, davvero.". Le emozioni di Gerry Scotti a Sanremo 2025: debutta cantando e scherza su Rkomi senza maglietta della salute! E durante le prove piange per la canzone di Cristicchi e stupisce tutti con un pezzo di Bob Dylan. Kate Middleton, l’apparizione a Balmoral stupisce tutti: “Positiva e ottimista”. I segni (positivi) notati dall’esperta. Oscar 2025: i fan festeggiano Alien: Romulus e Deadpool & Wolverine, ma andranno avanti?. La regina Camilla stupisce al Royal Ascot con una collana di perle da 27mila euro. Il castello più grande d’Italia stupisce tutti: ecco dove si trova. Ne parlano su altre fonti

Re Carlo ricoverato, scatta l’allarme: cosa è successo e come sta - Re Carlo è stato ricoverato in ospedale e ha dovuto annullare tutti i suoi impegni istituzionali. Questi sono gli aggiornamenti sul suo stato di salute. Milioni di persone sono in apprensione per ... (ilsussidiario.net)

Alfonso Signorini, la battuta “infelice”: cita Carlo Conti e stupisce tutti - Ebbene sì, perché il presentatore si è lanciato in una battuta verso Jessica Morlacchi che non è passata inosservata e che ha citato anche il famoso Carlo ... che rianima tutti al GF". (msn.com)

Re Carlo III a riposo assoluto: “Gli effetti dei trattamenti contro il cancro”. Annullati tutti gli impegni - Totale riposo per re Carlo III d'Inghilterra, il sovrano ha dovuto annullare tutti gli impegni pubblici perché oggi ha accusato alcuni effetti collaterali come conseguenza dei trattamenti contro ... (informazione.it)