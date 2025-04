Re Carlo storie Uk e Italia intrecciate siamo europei

Italia". "Noi abbiamo beneficiato enormemente della vostra influenza" in vari settori, "spero solo che ci perdonerete se ogni tanto corrompiamo la vostra meravigliosa cucina.Noi siamo due popoli e due nazioni le cui storie sono intrecciate tra loro e con quelle del continente europeo. siamo entrambi paesi europei dopotutto". Lo ha detto re Carlo III parlando alle Camere riunite. Quotidiano.net - Re Carlo, storie Uk e Italia intrecciate, siamo europei Leggi su Quotidiano.net "Un terzo delle opere di Shakespeare è stato ambientato qui in". "Noi abbiamo beneficiato enormemente della vostra influenza" in vari settori, "spero solo che ci perdonerete se ogni tanto corrompiamo la vostra meravigliosa cucina.Noidue popoli e due nazioni le cuisonotra loro e con quelle del continente europeo.entrambi paesidopotutto". Lo ha detto reIII parlando alle Camere riunite.

