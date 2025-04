Re Carlo l' intervento in italiano | Spero di non rovinare la lingua di Dante | VIDEO

Spero di non rovinare la lingua di Dante" e precludere così un invito futuro in Italia. Usa anche l'ironia re Carlo nel suo discorso alla Camera dei deputati dove è arrivato con la regina Camilla dopo la visita in Senato. "Sono enormemente onorato di essere stato invitato qui e grato al presidente Mattarella per compiere una visita di Stato in Italia. E' molto importante per Camilla e per me tornare in Italia per la prima visita dopo l'incoronazione. Un momento ancora più speciale per noi dato oggi ricorre il nostro ventesimo anniversario di matrimonio", ha detto in italiano Re Carlo III nel suo discorso alla Camera dei Deputati. "Spero di non stare rovinando la lingua di Dante così tanto da non essere più invitato in Italia", ha ironizzato. In seguito ha proseguito il suo intervento in inglese sottolineando il legame storico di amicizia tra Italia e Gran Bretagna e l'importanza simbolica del primo discorso di un sovrano britannico nel parlamento italiano.

