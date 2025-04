Re Carlo incontra Giorgia Meloni a Villa Pamphili | il sovrano ha visitato il Giardino Segreto

Giorgia Meloni, ha accolto a Villa Pamphilj Re Carlo III, sovrano del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in occasione della sua visita di Stato in Italia. Il monarca britannico è stato ricevuto da un picchetto d’onore, con la presenza della premier Meloni, vestita in bianco, insieme al ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e al segretario di Stato britannico David Lammy.Durante la giornata, il re Carlo ha partecipato a una tavola rotonda dedicata alle catene di approvvigionamento nel settore dell’energia pulita, con la partecipazione di Tajani e Lammy. Nel frattempo, Regina Camilla ha visitato una scuola e celebrato l’impegno del British Council. Il momento clou della giornata è stato l’intervento di Re Carlo in Parlamento alle 14:50, dove ha parlato in italiano di fronte a Camere riunite, diventando il primo sovrano britannico a farlo. Thesocialpost.it - Re Carlo incontra Giorgia Meloni a Villa Pamphili: il sovrano ha visitato il Giardino Segreto Leggi su Thesocialpost.it La presidente del Consiglio,, ha accolto aPamphilj ReIII,del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in occasione della sua visita di Stato in Italia. Il monarca britannico è stato ricevuto da un picchetto d’onore, con la presenza della premier, vestita in bianco, insieme al ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e al segretario di Stato britannico David Lammy.Durante la giornata, il reha partecipato a una tavola rotonda dedicata alle catene di approvvigionamento nel settore dell’energia pulita, con la partecipazione di Tajani e Lammy. Nel frattempo, Regina Camilla hauna scuola e celebrato l’impegno del British Council. Il momento clou della giornata è stato l’intervento di Rein Parlamento alle 14:50, dove ha parlato in italiano di fronte a Camere riunite, diventando il primobritannico a farlo.

