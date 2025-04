Re Carlo il discorso in italiano alla Camera | Un onore enorme essere qui

"Sono enormemente onorato di essere qui oggi e molto grato al presidente Mattarella per il suo gentile invito a compiere una visita di Stato in Italia". Lo ha affermato Re Carlo III nel corso del suo discorso alle Camere riunite. "È molto importante per me e la regina tornare qui per la prima visita dopo l'incoronazione. Il momento è ancora più speciale, visto che oggi ricorre anche il nostro ventesimo anniversario di matrimonio", ha aggiunto.

