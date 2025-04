Re Carlo III parla in italiano al Parlamento | Italia e Regno Unito amici da oltre duemila anni

parlare davanti a voi, è la prima volta che un sovrano britannico si rivolge all’intero parlamento Italiano, questa fondamentale istituzione democratica.” Con queste parole, pronunciate in Italiano, Re Carlo III ha dato inizio al suo storico intervento davanti alle Camere riunite a Montecitorio, esprimendo gratitudine al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’invito ufficiale in Italia.Per allentare la tensione del momento, il sovrano ha scherzato con una battuta in Italiano: “Spero di non rovinare la lingua di Dante così tanto da non essere più invitato in Italia”, riuscendo così a rompere il ghiaccio. Ha poi sottolineato il profondo legame tra i due Paesi: “Le nostre storie sono intrecciate. Sono qui per riaffermare l’amicizia che lega Regno Unito e Italia, e per impegnarmi a rafforzarla durante il mio Regno”. Dayitalianews.com - Re Carlo III parla in italiano al Parlamento : “Italia e Regno Unito, amici da oltre duemila anni” Leggi su Dayitalianews.com “È un grande onore essere invitato are davanti a voi, è la prima volta che un sovrano britco si rivolge all’interomento, questa fondamentale istituzione democratica.” Con queste parole, pronunciate in, ReIII ha dato inizio al suo storico intervento davanti alle Camere riunite a Montecitorio, esprimendo gratitudine al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’invito ufficiale in.Per allentare la tensione del momento, il sovrano ha scherzato con una battuta in: “Spero di non rovinare la lingua di Dante così tanto da non essere più invitato in”, riuscendo così a rompere il ghiaccio. Ha poi sottolineato il profondo legame tra i due Paesi: “Le nostre storie sono intrecciate. Sono qui per riaffermare l’zia che lega, e per impegnarmi a rafforzarla durante il mio”.

