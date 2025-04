Re Carlo III al Senato spazio anche alla leggerezza | Perdonerete se ogni tanto roviniamo il vostro cibo ma lo facciamo con affetto Il discorso un po’ in italiano e un po’ in inglese

italiano, un po' in inglese. Re Carlo III ha fatto il suo discorso dal seggio più alto del Senato italiano mentre ad ascoltarlo c'erano le due camere eccezionalmente riunite davanti ad una personalità straniera, la quarta a rivolgersi al parlamento in plenaria dopo papa Giovanni Paolo II ed i re di Spagna, Juan Carlos e Felipe VI. Il primo re britannico della storia a prendere la parola in quest'aula, oggi aveva il compito di cercare di ricucire ciò che la Brexit, ormai cinque anni fa, ha strappato con imprevedibile ed imprevista brutalità. I passi compiuti dal governo laburista di Sir Keir Starmer per ritornare tra le braccia dell'Europa si susseguono dal giorno del suo ingresso a Downing Street, lo scorso luglio, ma questa visita di Stato del sovrano, che è tornato in Italia per la 18esima volta, ha un forte valore simbolico e concreto.

