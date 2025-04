Unlimitednews.it - Re Carlo III al Parlamento italiano “Un grande onore e una grande gioia essere qui”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono enormemente onorato distato invitato qui, oggi, e molto grato al presidente Mattarella per il suo gentile invito a compiere una visita di Stato in Italia”. Lo ha detto reIII, intervenendo nell’aula di Montecitorio, davanti alle Camere riunite.“E’ unstato invitato a parlare qui, la prima volta che un sovrano britannico si rivolge all’intero, questa fondamentale istituzione democratica – ha proseguito il reale britannico – L’Italia è un paese molto caro al mio cuore e a quello della Regina – ha aggiunto -. come lo è a tanti britannici. Ho compiuto 18 visite ufficiali, negli ultimi 40 anni nel vostro Paese, è stata unaconoscere questo irresistibile Paese”.“E’ molto importante per la Regina e per me tornare in Italia per la nostra prima visita dopo l’incoronazione, e oggi ricorre anche il nostro ventesimo anniversario di matrimonio – ha proseguito il Re – Spero di non rovinare la lingua di Dante” ha scherzato reIII, parlando in