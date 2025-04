Re Carlo e Regina Camilla a Roma | Incontri con Meloni e Mattarella

Romana per Re Carlo e la Regina Camilla a Roma, ma in parte separati. Re Carlo ha incontrato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Villa Doria Pamphili, dove ha ammirato il Giardino segreto, poi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha accolto al Mattatoio di Roma, area riconvertita ad uso culturale, con un omaggio a Shakespeare, mentre la Regina Camilla visitava una scuola. A seguire, per entrambi, una agenda fitta di impegni. Meloni ha ricevuto re Carlo III a Villa Doria Pamphilj, nel Casino del Bel Respiro, al termine della cerimonia del picchetto d'onore a cavallo con il reggimento dei Lancieri di Montebello alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani e l'omologo britannico David Lammy. Grande appassionato di giardini, re Carlo si è soffermato con ammirazione davanti al Giardino Segreto di Villa Pamphilj, un giardino all'italiana decorato da siepi sempreverdi che ricordano nella forma i simboli araldici dei Pamphilj (la colomba e il giglio), con al centro la fontana di Venere. Quotidiano.net - Re Carlo e Regina Camilla a Roma: Incontri con Meloni e Mattarella Leggi su Quotidiano.net Seconda giornatana per Ree la, ma in parte separati. Reha incontrato il presidente del Consiglio, Giorgia, a Villa Doria Pamphili, dove ha ammirato il Giardino segreto, poi il presidente della Repubblica Sergiolo ha accolto al Mattatoio di, area riconvertita ad uso culturale, con un omaggio a Shakespeare, mentre lavisitava una scuola. A seguire, per entrambi, una agenda fitta di impegni.ha ricevuto reIII a Villa Doria Pamphilj, nel Casino del Bel Respiro, al termine della cerimonia del picchetto d'onore a cavallo con il reggimento dei Lancieri di Montebello alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani e l'omologo britannico David Lammy. Grande appassionato di giardini, resi è soffermato con ammirazione davanti al Giardino Segreto di Villa Pamphilj, un giardino all'italiana decorato da siepi sempreverdi che ricordano nella forma i simboli araldici dei Pamphilj (la colomba e il giglio), con al centro la fontana di Venere.

