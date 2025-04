Lapresse.it - Re Carlo e la cucina italiana, chef Locatelli: “Scuse? Solo per la carbonara”

ReIII, durante il suo discorso davanti alle Camere riunite (prima volta per un sovrano britannico), in un passaggio si è scusato con la. “Spero ci possiate perdonare se ogni tanto corrompiamo la vostra. Lo facciamo con il massimo affetto possibile”, ha detto Re: “Ledi Renon erano necessarie”“Ledi Reper gli inglesi che corrompono la? Non erano necessarie. Certo, qualcosa come lacon la panna se la devono pur far perdonare, ma ‘l’imbastardimento’, come lo chiama qualcuno, è la leva dellaper arrivare sulle tavole degli inglesi. Repoi è un grande amante del cibo italiano di grande qualità, ha avuto dei maestri, comePetrini (fondatore di Slow Food ndr), che gli hanno insegnato che cos’è veramente il cibo italiano”.