?Re Carlo e Camilla a Testaccio | lezioni sospese alla Facoltà di Architettura di RomaTre

Leggi su Funweek.it

Dopo il tour al Colosseo e zona Monti, Reproseguono il viaggio a Roma con un incontro del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all’interno di Villa Doria Pamphili. A seguire, raggiungeranno l’ex Mattatoio ae faranno visita a una scuola all’Appio Latino. Per tale motivo ladidi Roma Tre sarà chiusa. Real: viabilità modificata per l’eventoNella prima parte della mattina Reparteciperanno ad una tavola rotonda su ambiente ed energia e alle 11.40 circa si troveranno nell’area dell’ex Mattatoio di. Tale zona, a tal proposito, è sottoposta ad un’area di controllo specifica: via Aldo Manuzio; via Franklin, da via Manuzio a via Galvani; via Nicola Zabaglia; piazza Vittorio Bottego; via del Campo Boario; largo; Ponte; largo Marzi.