Re Carlo e Camilla a Roma vedono Meloni e Mattarella ora il discorso al Parlamento LIVE

Carlo III, in visita di Stato in Italia con la regina Camilla, ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphilj, per poi recarsi nel complesso dell'ex Mattatoio, accompagnato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ora il discorso alle Camere riunite a Montecitorio. Ieri i reali hanno incontrato il presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale, partecipato a una cerimonia all'Altare della Patria e visitato il Colosseo Tg24.sky.it - Re Carlo e Camilla a Roma vedono Meloni e Mattarella, ora il discorso al Parlamento. LIVE Leggi su Tg24.sky.it ReIII, in visita di Stato in Italia con la regina, ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgiaa Villa Pamphilj, per poi recarsi nel complesso dell'ex Mattatoio, accompagnato dal presidente della Repubblica Sergio. Ora ilalle Camere riunite a Montecitorio. Ieri i reali hanno incontrato il presidente della Repubblicaal Quirinale, partecipato a una cerimonia all'Altare della Patria e visitato il Colosseo

Re Carlo con Camilla a Roma: tutte le foto della visita. Re Carlo e Camilla, atterraggio reale a Ciampino: il Re incanta, il siparietto con una fan. Carlo III e Camilla in visita a Roma. Il programma dell'8 aprile. Re Carlo e Camilla vedono Meloni, poi in serata la cena al Quirinale: 150 invitati, chi c'è e cosa mangeranno. Dove alloggiano Carlo e Camilla a Roma?. Carlo parla al Parlamento: diretta tv. Il re con Meloni, una pizza per Camilla.

