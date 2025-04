Tg24.sky.it - Re Carlo e Camilla a Roma, oggi l'incontro con Meloni e il discorso alle Camere. LIVE

Leggi su Tg24.sky.it

ReIII, in visita di Stato in Italia con la regina, parleràe incontrerà la premier. Ieri i reali hanno incontrato il presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale, partecipato a una cerimonia all'Altare della Patria e visitato il Colosseo. “Sono felice di essere in Italia - ha detto Re- sebbene non ci sia mai abbastanza tempo per vedere tutto ciò che c'è da vedere”. “Prego per il Papa”, ha aggiunto