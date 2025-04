Re Carlo e Camilla a Roma da Meloni a Villa Pamphilj poi il discorso alle Camere il sovrano inglese accolto dal picchetto d' onore - VIDEO

sovrano parlerà al Parlamento riunito in seduta comune a Montecitorio. In serata invece i Reali saranno ospiti al Quirinale per la cena di Stato organizzata da Mattarella Re Carlo e Camilla sono a Roma. I sovrani d'Inghilterra hanno incontrato la premier Meloni a Villa Pamphilj

