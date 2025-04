Re Carlo e Camilla a cena con Mattarella al Quirinale | i 150 invitati e le quattro portate del menu Visita a sorpresa a Papa Francesco

Visita di Stato, ma anche l'occasione per celebrare il loro amore. Re Carlo III, 76 anni, e la regina Camilla, 77 anni, chiudono la giornata di mercoledì, 9 aprile 2025, al Quirinale. Leggo.it - Re Carlo e Camilla a cena con Mattarella al Quirinale: i 150 invitati e le quattro portate del menu. Visita a sorpresa a Papa Francesco Leggi su Leggo.it Unadi Stato, ma anche l'occasione per celebrare il loro amore. ReIII, 76 anni, e la regina, 77 anni, chiudono la giornata di mercoledì, 9 aprile 2025, al

Re Carlo e Camilla a cena al Quirinale: il menù, il cerimoniale, il dress code. Re Carlo e la regina Camilla sono in Italia: tutte le tappe della visita. Dall’incontro con Meloni alla visita al Papa: il terzo giorno in Italia di re Carlo e Camilla. Re Carlo e Camilla, atterraggio reale a Ciampino: il Re incanta, il siparietto con una fan. Carlo e Camilla in Italia, il meglio del royal tour made in Italy. Carlo e Camilla in visita privata dal Papa nel loro anniversario di matrimonio. Ne parlano su altre fonti

Re Carlo e Camilla, visita privata (a sorpresa) al Papa. Prima il discorso in italiano alle Camere - Re Carlo III, in visita di Stato in Italia con la regina Camilla, incontrerà oggi alle 10.20 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle ... (ilmessaggero.it)

Carlo e Camilla in visita dal Papa - I reali inglesi, Carlo e Camilla, hanno fatto visita a Papa Francesco. Lo riferisce il Vaticano. Papa Francesco ha incontrato privatamente il Re Carlo e la Regina Camilla, nel pomeriggio di oggi. (ANS ... (ansa.it)

Re Carlo e Camilla in Italia, la diretta di oggi: l'incontro con Giorgia Meloni e il discorso alle camere (in italiano) - Re Carlo III, in visita di Stato in Italia con la regina Camilla, incontrerà oggi alle 10.20 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle ... (ilmessaggero.it)