Re Carlo d' Inghilterra parla alla Camera e nel suo discorso cita anche Napoli

Carlo III e la Regina Camilla. Il Re d'Inghilterra ha pronunciato il suo discorso a Camere riunite, con una parte anche in lingua italiana: "Spero di non. Napolitoday.it - Re Carlo d'Inghilterra parla alla Camera e nel suo discorso cita anche Napoli Leggi su Napolitoday.it Si è svolta presso l'aula di Montecitorio si è svolta la cerimonia in occasione della visita di stato in Italia dei sovrani del Regno Unito, ReIII e la Regina Camilla. Il Re d'ha pronunciato il suoa Camere riunite, con una partein lingua italiana: "Spero di non.

Re Carlo e la Regina Camilla in visita ufficiale in Italia: appena atterrati all'aeroporto di Ciampino. Re Carlo e la regina Camilla sono in Italia: tutte le tappe della visita. Carlo III e Camilla in visita a Roma. Il programma dell'8 aprile. Carlo e Camilla in visita di Stato a Roma. Reali anche al Colosseo. Dall'incontro con Meloni al discorso alle Camere: il terzo giorno in Italia di re Carlo e Camilla. Cosa si mangerà alla cena di stato per Carlo e Camilla al Quirinale.

