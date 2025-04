Re Carlo con Giorgia Meloni a Villa Pamphilj | foto in diretta Stasera il banchetto al Quirinale

Carlo III e della regina Camilla proseguono a ritmo serrato. Dopo l’incontro con Mattarella al Quirinale, l’omaggio all’Altare della Patria e la visita al Colosseo di ieri, oggi l’appuntamento è a Villa Pamphilj per un rendez-vous con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che per l’occasione indossa un tailleur bianco. Nel pomeriggio, il sovrano britannico parlerà al Parlamento riunito a Montecitorio. La tre giorni a Roma culminerà in serata nel banchetto in onore della coppia reale ospitato dal presidente della Repubblica al Colle. Italian Prime Minister Giorgia Meloni (R) welcomes the Britain's King Charles III (L) at Villa Doria Pamphilj in Rome, Italy, 09 April 2025. ANSA/ETTORE FERRARI Le notizie in diretta Quotidiano.net - Re Carlo con Giorgia Meloni a Villa Pamphilj: foto in diretta. Stasera il banchetto al Quirinale Leggi su Quotidiano.net Roma, 9 aprile 2025 – Le ‘vacanze’ romane di reIII e della regina Camilla proseguono a ritmo serrato. Dopo l’incontro con Mattarella al, l’omaggio all’Altare della Patria e la visita al Colosseo di ieri, oggi l’appuntamento è aper un rendez-vous con la presidente del Consiglio, che per l’occasione indossa un tailleur bianco. Nel pomeriggio, il sovrano britannico parlerà al Parlamento riunito a Montecitorio. La tre giorni a Roma culminerà in serata nelin onore della coppia reale ospitato dal presidente della Repubblica al Colle. Italian Prime Minister(R) welcomes the Britain's King Charles III (L) atDoriain Rome, Italy, 09 April 2025. ANSA/ETTORE FERRARI Le notizie in

Roma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra re Carlo. La diretta. Carlo e Camilla, l’incontro con Meloni a villa Pamphilj. A Montecitorio sventola l’Union Jack. Re Carlo e Camilla in Italia: le ultime notizie in diretta | La colazione con Meloni, poi il discorso alle Camere. La regina in una scuola romana. Incontro del Presidente Meloni con Sua Maestà Carlo III, Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Re Carlo con Giorgia Meloni a Villa Pamphilj: foto in diretta. Stasera il banchetto al Quirinale. Camilla, il look per il banchetto di Stato. Giorgia Meloni in bianco per Re Carlo. Ne parlano su altre fonti

Re Carlo incontra Giorgia Meloni a Villa Pamphili: il picchetto d'onore, la premier in bianco. Poi il discorso alle camere (in italiano) - Re Carlo III, in visita di Stato in Italia con la regina Camilla, incontrerà oggi alle 10.20 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle ... (ilmessaggero.it)

Re Carlo, il (breve) incontro con Giorgia Meloni a Villa Pamphili: ora al Mattatoio con Mattarella - Re Carlo III, in visita di Stato in Italia con la regina Camilla, incontrerà oggi alle 10.20 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle ... (ilmessaggero.it)

VIDEO | Meloni accoglie Re Carlo a Villa Doria Pamphilj - Il sovrano britannico è in visita con la Regina Camilla a Roma. Presenti anche il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani e il collega britannico David Lammy ... (dire.it)