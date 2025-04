Secoloditalia.it - Re Carlo alle Camere: “Spero di non rovinare la lingua di Dante”. Perfetto italiano, sfide comuni e l’Italia nel cuore (video)

Leggi su Secoloditalia.it

di non stare rovinando ladicosì tanto da non essere più invitato in Italia”. Così, con l’ironia che contraddistingue il monarca, reIII ha iniziato il suo discorso inriunite a Montecitorio. “Soprattutto è un grande onore essere stato invitato a parlare a tutti voi, la prima volta per un sovrano britannico davanti a questa fondamentale istituzione democratica.– ha sottolineato – è un paese molto caro al mioe a quello della regina. Come lo è a tanti britannici”. Prima che reprendesse la parola, conquistando l’emiciclo, l’esecuzione degli inni nazionali e i discorsi dei presidenti delle Camera La Russa e Fontana.Redavantiriunite:di nonladiApplausi, strette di mano, standing ovation e qualche fuori programma: è durata meno di un’ora la visita dei Sovrani del Regno Unito in Parlamento.