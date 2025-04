Re Carlo alla Camera rendiamo omaggio a Paola Del Din e al suo coraggio

Carlo III parlando alle Camere riunite, come riportato dall'Ansa. Carlo ha ricordato "la terribile sofferenza della. Udinetoday.it - Re Carlo alla Camera, "rendiamo omaggio a Paola Del Din e al suo coraggio" Leggi su Udinetoday.it "Domani andrò a Ravenna in qualità di re" per "commemorare l'ottantesimo anniversario della liberazione di quella provincia insieme al presidente Mattarella". Lo ha detto reIII parlando alle Camere riunite, come riportato dall'Ansa.ha ricordato "la terribile sofferenza della.

Il discorso integrale di re Carlo a Montecitorio. Chi è Paola Del Din, la partigiana menzionata da Carlo III nel suo discorso al Parlamento. Re Carlo in Parlamento omaggia Paola Del Din: chi è la partigiana friulana simbolo della Resistenza. Un re, una pizza, un gelato. E la memoria che torna a casa. "Rendiamo omaggio al suo coraggio": Re Carlo cita Paola Del Din in Parlamento. 80 anni da liberazione Auschwitz. Mattarella cita Levi: "Peste si è spenta, ma infezione serpeggia" - Il Giorno della Memoria, il racconto di Liliana Segre e il messaggio ai giovani: "Accoglienza".

