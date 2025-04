Re Carlo alla Camera parla in italiano

Carlo nel suo discorso in Aula, in italiano."Spero di non rovinare la lingua di Dante", dice. "Le nostre storie sono intrecciate,siamo europei dopotutto", sottolinea."Italia è un Paese molto caro al mio cuore" afferma.Cita Falcone e la Divina Commedia:"Affronteremo sfide e incertezze" e diremo "uscimmo a riveder le stelle". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 16.10 "Gran Bretagna e Italia sono unite nella difesa dei valori democratici. I nostri Paesi sono stati tutti e due al fianco dell'Ucraina nel momento del bisogno,le nostre Forze armate sono fianco nella Nato". Così renel suo discorso in Aula, in."Spero di non rovinare la lingua di Dante", dice. "Le nostre storie sono intrecciate,siamo europei dopotutto", sottolinea."Italia è un Paese molto caro al mio cuore" afferma.Cita Falcone e la Divina Commedia:"Affronteremo sfide e incertezze" e diremo "uscimmo a riveder le stelle".

