Re Carlo alla Camera l’ironia del sovrano britannico | Spero di non rovinare la lingua Dante

Carlo III ha raccolto sorrisi e applausi alla Camera. “Spero di non aver rovinato così tanto la lingua di Dante da non essere più invitato in Italia”, ha detto il sovrano britannico rivolgendosi in italiano ai ministri e ai parlamentari presenti per la cerimonia in occasione della sua visita di Stato. Divertiti al suo fianco anche i presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE Lapresse.it - Re Carlo alla Camera, l’ironia del sovrano britannico: “Spero di non rovinare la lingua Dante” Leggi su Lapresse.it L’humour inglese di ReIII ha raccolto sorrisi e applausi. “di non aver rovinato così tanto ladida non essere più invitato in Italia”, ha detto ilrivolgendosi in italiano ai ministri e ai parlamentari presenti per la cerimonia in occasione della sua visita di Stato. Divertiti al suo fianco anche i presidenti die Senato, Fontana e La Russa. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

