Carlo III, in Visita di Stato in Italia con la regina Camilla, ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphilj, per poi recarsi nel complesso dell'ex Mattatoio, accompagnato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Infine, il discorso alle Camere riunite a Montecitorio: "Grazie a Mattarella, mi impegnerò per Rafforzare la nostra amicizia, supereremo gli ostacoli e diremo 'uscimmo a riveder stelle'" Tg24.sky.it - Re Carlo al Parlamento: "Rafforzare la nostra amicizia". Visita al Papa con Camilla. LIVE Leggi su Tg24.sky.it ReIII, indi Stato in Italia con la regina, ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphilj, per poi recarsi nel complesso dell'ex Mattatoio, accompagnato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Infine, il discorso alle Camere riunite a Montecitorio: "Grazie a Mattarella, mi impegnerò perla, supereremo gli ostacoli e diremo 'uscimmo a riveder stelle'"

