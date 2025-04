Lapresse.it - Re Carlo a Roma, la visita in Senato con la Regina Camilla

Tutto pronto inper l’arrivo di Ree della, inufficiale nel nostro Paese. Per l’occasione, da questa mattina la bandiera della Union Jack è esposta sulla facciata di Palazzo Madama e in alcune aree interne del, dove i reali verranno accolti dal presidente Ignazio La Russa.Il dono di Palazzo Madama ai realiReIII e laraggiungeranno l’Aula legislativa passando per il Cortile d’Onore e il corridoio antistante la Sala Maccari, il Salone Garibaldi, la Sala del Risorgimento e la Sala dello Struzzo. Nell’Aula, il presidente La Russa farà loro dono della riproduzione della campanella del, con una dedica incisa a ricordo della: “Ignazio La Russa, presidente del” da un lato; “Alle loro maestà il ReIII e la” dall’altro.