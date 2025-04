Re Carlo a Montecitorio per il discorso a Camere riunite prima volta di un sovrano britannico in Parlamento - DIRETTA

Carlo III ospite in Parlamento per un discorso alle Camere riunite. È la prima volta di un sovrano britannico all'interno del Parlamento italiano Re Carlo III e la Regina Camilla sono giunti questa mattina a Palazzo Montecitorio, accolti con tutti gli onori dal presidente della Camera, Lor Ilgiornaleditalia.it - Re Carlo a Montecitorio per il discorso a Camere riunite, prima volta di un sovrano britannico in Parlamento - DIRETTA Leggi su Ilgiornaleditalia.it ReIII ospite inper unalle. È ladi unall'interno delitaliano ReIII e la Regina Camilla sono giunti questa mattina a Palazzo, accolti con tutti gli onori dal presidente della Camera, Lor

Re Carlo, la diretta di oggi: a Montecitorio per il discorso alle Camere (in italiano). Accolto dall'applauso dell'Aula. Re Carlo III parla alle Camere riunite - in diretta da Montecitorio. Re Carlo e Camilla a Roma vedono Meloni e Mattarella, ora alla Camera. Dopo l'incontro con Meloni, Carlo in Parlamento (riunito): “Prima volta di un sovrano britannico” - Applausi e una standing ovation per re Carlo nell'aula della Camera. Camilla seduta in prima fila. The Royal democracy. Re Carlo parlerà a Montecitorio a Camere unite. Carlo e Camilla, l’incontro con Meloni a villa Pamphilj. Attesa per il discorso del re alla Camera. Ne parlano su altre fonti

La Camera si prepara per re Carlo, prima di un sovrano britannico - Tutto pronto alla Camera per la visita dei sovrani del Regno Unito, Carlo III e Camilla. L'inizio della cerimonia con il Parlamento riunito, introdotta dai presidenti della Camera Lorenzo Fontana e ... (ansa.it)

Re Carlo lascia l'ex Mattatoio, atteso a Montecitorio - I reali britannici sono attesi questa sera al Quirinale per la cena di Stato con il presidente Sergio Mattarella e altri ospiti ... (roma.corriere.it)

Re Carlo e Camilla in Italia, la diretta di oggi: l'incontro con Giorgia Meloni e il discorso alle camere (in italiano) - Re Carlo III, in visita di Stato in Italia con la regina Camilla, incontrerà oggi alle 10.20 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle ... (ilmessaggero.it)