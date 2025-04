RDS Social TV APP | musica dirette e contenuti esclusivi disponibili su Sky Q Glass e Stream

musica: l'app RDS Social TV è ora disponibile anche su Sky! A partire da oggi, potrai vivere il mondo di RDS come mai prima d'ora, direttamente dalla tua TV, semplicemente con un comando vocale o accedendo alla sezione app di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream.RDS Social TV: cos'è e cosa offre - RDS Social TV è molto più di una semplice app: è una finestra sul mondo RDS, pensata per portarti musica, intrattenimento e interazione in un formato innovativo. Grazie alla sua formula unica, potrai ascoltare la tua radio preferita, restare aggiornato con le ultime notizie dal mondo e curiosità degli artisti, accedere a contenuti on-demand esclusivi, come gli RDS Showcase, seguire in diretta i tuoi conduttori preferiti, con il loro stile inconfondibile, e molto altro ancora!Come accedere a RDS Social TV su Sky - Entrare nell'universo di RDS Social TV su Sky è semplicissimo:Usa la tua voce: ti basta premere il tasto microfono del telecomando Sky e pronunciare il comando vocale "Apri RDS Social TV".

RDS Social TV - Come guardare RDS Social TV Canale 265 del digitale terrestre Canale 724 di Sky Canale 50 di tivùsat RDS.it in streaming App RDS Social TV per iOS, Android TIMvision ... (rds.it)

