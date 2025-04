Sport.quotidiano.net - Raul Rivero torna alla Fortitudo Bologna: doppio ruolo da lanciatore e allenatore

A volte rino, come nelle favole. Partiamo dnotizia:(nella foto Ferrini)e giocherà nella. Il pitcher, che sbarcò in Italia nel 2013, è stato protagonista di cinque scudetti, due Coppe dei Campioni e quattro Coppe Italia. Se c’è unsul quale fare affidamento, a dispetto dell’età, lui c’è. Perché favola, si diceva? Perché un anno fa,, aveva trovato un accordo con San Marino: avrebbe dovuto lanciare per il club del Titano, storico rivale della. Poi qualche problemi enon si è mosso da casa sua. Così ora, per un: sarà ild’esperienza. Ma, in prospettiva, ricoprirà anche ildidei lanciatori. Quell’incarico che fino allo scorso anno era sulle spalle di Fabio Betto, oggi manager, con Daniele Frignani come giemme.