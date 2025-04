Ilrestodelcarlino.it - Rapinarono un centro massaggi e legarono titolare e dipendente: tre arresti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 8 aprile 2025 – Fingendosi clientiunmani e piedi dellae di una suaper agevolare la loro fuga. Per questo oggi, a Bologna, la polizia di Stato ha dato esecuzione a tre misure cautelari in carcere – emesse dal Gip del Tribunale di Bologna su richiesta della Procura della Repubblica – a carico di tre soggetti sospettati di essere gli autori della rapina a mano armata avvenuta il 18 dicembre dello scorso anno. Il 18 dicembre scorso le Volanti della Questura di Bologna sono intervenute in undi via Zaccherini: tre persone, parzialmente travisate, dopo essere entrate nelfingendosi clienti, avevano costretto laed unaa consegnare il fondo cassa ed alcune borse minacciandole con una pistola.