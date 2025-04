Rapina in supermercato arrestati due uomini

Nella serata del 7 aprile, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Taranto, insieme ai colleghi della Stazione di Taranto San Cataldo, hanno arrestato due uomini, un 45enne italiano e 29enne tunisino, per presunta Rapina impropria in concorso. L'intervento avviene in seguito alla segnalazione di un vigilante, addetto all'antitaccheggio di un noto supermercato locale, che aveva sorpreso due persone intente a sottrarre prodotti dagli scaffali e a nasconderli sotto il giubbotto. Scoperti, dopo aver superato le casse, dall'attivazione dell'allarme antitaccheggio, i due uomini avrebbero reagito in maniera violenta, strattonando l'addetto alla vigilanza, e riuscendo momentaneamente a darsi alla fuga. Immediatamente allertata, la Centrale Operativa dei Carabinieri invia sul posto due pattuglie che, grazie ai servizi programmati dal Comando Compagnia Carabinieri di Taranto, per garantire il controllo sul territorio cittadino, sono intervenute tempestivamente, riuscendo a rintracciare e a bloccare, in brevissimo tempo, i due uomini nelle vie adiacenti al supermercato.

